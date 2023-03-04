Бородавко рассказал о состоянии Степановой, которую унесли с финиша после гонки на 30 км

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал состояние лыжницы Вероники Степановой, которую унесли с финиша после гонки на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах».

«После финиша она почувствовала себя не очень хорошо, с ней начали сразу заниматься медики. Пока причины, почему ей стало плохо, мне неизвестны. Она в сознании, просто с ней работают врачи», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, Степанова финишировала в этой гонке девятой. Позже спортсменке стало плохо, ей понадобилась помощь врачей. Лыжница не смогла самостоятельно уйти из финишной зоны, медики унесли её.

Победительницей масс-старта стала представительница Архангельской области Наталья Непряева. В тройку вошли также Анастасия Кулешова и Анастасия Прокофьева.