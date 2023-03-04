Врач сборной России объяснил, почему Степановой стало плохо на финише гонки на 30 км

Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер высказался о состоянии олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете Вероники Степановой.

Напомним, Степанова финишировала девятой в гонке на 30 км в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты». После финиша спортсменке стало плохо, ей понадобилась помощь врачей. Лыжница не смогла самостоятельно уйти из финишной зоны, и медики унесли её.

«Вероника была на грани потери сознания, но не теряла его. Сейчас она чувствует себя нормально. Почему стало плохо? Причин много. Человек просто выложился настолько. Она ответственный человек. Получилось острое недомогание, которое удалось ликвидировать без последствий и помещения в стационар», — передаёт слова Гардера корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.