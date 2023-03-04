Немецкий журналист рассказал, с какой целью приехал на «Чемпионские высоты» в Малиновку

Немецкий журналист Роберт Кемпе рассказал о целях посещения Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам, которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Я хотел посмотреть на всех лидеров сборной России, олимпийских медалистов. Ведь в данный момент мы не видим их на Кубке мира, на чемпионате мира. Приехал пообщаться со спортсменами, с тренерами сборной России, с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе. Свои задачи я решил, никто не отказал в общении», — сказал Кемпе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, «Чемпионские высоты» в Малиновке проходят с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Сегодня, 4 марта, состоялась женская гонка на 30 км классическим стилем, победительницей которой стала представительница Архангельской области Наталья Непряева.