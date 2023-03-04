Вероника Степанова рассказала о состоянии. Лыжницу унесли с финиша после гонки на 30 км

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала о своём самочувствии после инцидента, произошедшего после финиша в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область). Спортсменка финишировала девятой, после чего ей стало плохо. После оказания медицинской помощи Степанову унесли с финиша.

«Спасибо всем, кто помог и кто переживал. Я ок. Подробности своего состояния и проблем обсуждать я ни с кем кроме врачей и тренера не считаю правильным, а интерес к таким подробностям мне кажется странным. Но не удивительным.

Доехала до финиша потому, что раз уж вышла на старт, сходить и сдаваться не привыкла. Но, видимо, надо начинать учиться, никакой гордости, что дотерпела, не испытываю. 30 км классикой я никогда раньше не бегала. Отрицательный опыт — это тоже опыт, уже знаю, в чём проблема", — написала Степанова в своём телеграм-канале.