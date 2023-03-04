Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Француженка Тесс Ледё завоевала золото в биг-эйре на чемпионате в Бакуриани

Француженка Тесс Ледё завоевала золото в биг-эйре на чемпионате в Бакуриани
Комментарии

На грузинском горном курорте Бакуриани проходит чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. 4 марта определись обладательницы наград в биг-эйре на лыжах. Первое место заняла спортсменка из Франции, серебряная призёрша Олимпийских игр Тесс Ледё. На втором месте расположилась норвежка Сандра Эйе. Бронза у канадки Меган Олдхэм.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Бакуриани (Грузия). Биг-эйр. Женщины.

1. Тесс Ледё (Франция) — 186,8.
2. Сандра Эйе (Норвегия) — 175,0.
3. Меган Олдхэм (Канада) — 174,0.
4. Кирсти Мьюир (Великобритания) — 171,0.
5. Катерина Котсар (Украина) — 127,8.
6. Мюриэль Мор (Германия) — 110,5.
7. Руй Ян (Китай) — 105,3.

Видео доступно на канале FIS Freestyle Skiing. Права на видео принадлежат FIS.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023