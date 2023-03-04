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Горнолыжница Микаэла Шиффрин досрочно выиграла Кубок мира в общем зачёте

Горнолыжница Микаэла Шиффрин досрочно выиграла Кубок мира в общем зачёте
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Горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала досрочную победу в общем зачёте Кубка мира. Для неё это уже пятый «Большой хрустальный глобус».

Шиффрин завоевала титул за семь стартов до окончания сезона. Также она уже выиграла малый глобус в слаломе и претендует на трофей в гигантском слаломе.

«Знаю, что титулы – это то, о чём на самом деле хотят знать люди, но моей целью на сезон было не только это, но и «малые глобусы» в слаломе и гигантском слаломе.

Это нечто особенное — уже сейчас, досрочно, завоевать Кубок мира в общем зачёте, можно сбросить некоторый груз с плеч. Если б можно было загадать ещё одно, последнее желание на сезон, то пожелала бы выиграть «глобус» в гигантском слаломе. Если смогу этого достичь, тогда смогу быть вполне довольна сезоном», — приводит слова Шиффрин NBC.

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