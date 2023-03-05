Ярль Магнус Рийбер стал рекордсменом по числу золотых медалей ЧМ среди двоеборцев

Норвежский двоеборец Ярль Магнус Рийбер на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), превзошёл или повторил сразу несколько достижений прошлых лет.

Рийбер завоевал четыре золотые медали в Планице, выиграв все соревнования, в которых выходил на старт: две личные гонки преследования после прыжков с разных трамплинов, а также мужской и смешанный командные турниры. Предыдущий раз подобное удавалось немецкому двоеборцу Йоханнесу Ридзеку в 2017 году.

После четырёх побед в Планице Рийбер стал восьмикратным чемпионом мира в лыжном двоеборье. Это новый рекорд. Ранее семикратным победителем первенств планеты был немец Эрик Френцель.

Кроме того, двоеборец Рийбер побил рекорд словенца Петера Превца, специализирующегося на прыжках на лыжах с трамплина. В прыжках с большого трамплина Планицы Рийбер приземлился на отметке 147 метров. Прежний рекорд, установленный в 2014 году Превцем, равнялся 142 метрам.