Большунов: доволен, что смог выиграть. Местами было сложновато

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался после победы в мужском марафоне на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область).
«Сегодня начинали спокойно, но потом я вышел вперёд, местами сложновато было. Мне больше половины дистанции приходилось работать впереди, и это, конечно, сказывалось на самочувствии. Но доволен, что смог выиграть, а Червоткин и Устюгов составили хорошую конкуренцию, боролись до финиша.
Какие были мысли, когда Устюгов начал отваливаться? Мы с Червоткиным увеличили темп, и оставалось просто держать его. Заранее был план менять лыжи после 35-го километра. Это было правильно, потому что лыжи чуть хуже стали работать, хуже держали. У Устюгова хорошо работали лыжи, поэтому, думаю, он и не стал менять. Он понимал, что, возможно, вторая пара будет работать похуже.
Четыре золота в Малиновке – это отлично. Единственное, в спринте немного не получилось, потому что я после болезни, скорости не хватило. Но, в принципе, всё отлично», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».
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