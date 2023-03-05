Устюгов — о марафоне: был готов финишировать последним. А тут вон как вышло — 3-м заехал

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал завоевание бронзы в марафоне на «Чемпионских высотах».
«Меня можно и нужно поздравлять с бронзой. Очень доволен. Навязал борьбу Семикову и выиграл у него, чему чрезмерно рад. Извините, Коми, но вашего спортсмена я сегодня обошёл.
Почему не менял лыжи? У меня была лучшая пара, на которой я стартовал. Знал, что вторая пара работает намного хуже. Поэтому было такое решение. Но я, на самом деле, проморгал этот момент. Может, и пошёл бы менять. Подумал, вроде лыжи едут нормально, так что поеду так. Решение не принималось. Просто пошёл и думаю: «Наверное, надо было лыжи поменять… А ладно, прокатит». Может, не совсем серьёзно отнёсся. Но реально бежал на лучшей паре – по скольжению, держанию. Наверное, только в держании уступал после 35-го километра.
Все проблемы в голове. Психологически был готов к тому, что закончу последним или предпоследним. А тут вон как вышло. Ещё и третьим заехал, не так много уступив Большунову», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».
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