Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова на «Чемпионских высотах»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в заключительном марафоне на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область).

«Шестая гонка далась достаточно тяжело всем спортсменам. В начале темп был невысокий, но на последних десяти километрах Александр включился вместе с Алексеем, то есть смогли оторваться. Сергей Устюгов достойно занял третье место, чем он очень удивил многих специалистов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Марафон, классический стиль, 50 км. Мужчины

1. Александр Большунов — 2:06.11,0.

2. Алексей Червоткин — отставание 4,3 секунды.

3. Сергей Устюгов +21,0.