Червоткин рассказал, чего ему не хватило в марафоне, чтобы конкурировать с Большуновым

Лыжник Алексей Червоткин рассказал, чего ему не хватило в марафоне на 50 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке, чтобы догнать лидера — трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Червоткин завоевал серебро, уступив победителю 4,3 секунды. Тройку лучших замкнул Сергей Устюгов (+21,0).

«Чего не хватило на последних ста метрах? Не знаю, сил и выносливости не хватило всё-таки. Наверное, слабоват ещё. Нужно потренироваться. Но уже рад, что проигрыши не такие большие, не гигантские. В принципе, сегодня первая тройка заехала плотно. Скольжение и трасса подготовлены хорошо, инвентарь тоже работал супер, великолепно.

Эмоции от того, что большую часть второй половины гонки был всего в секунде от Большунова? Это спорт. Бывает, проигрывают 0,1 секунды и четвёртыми становятся, как мы это уже видели здесь. Тут победителей не судят — сколько он выиграл и как он выиграл. Понятно, что он должен выигрывать честно, а с каким преимуществом — уже без разницы», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».