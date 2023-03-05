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Червоткин рассказал, чего ему не хватило в марафоне, чтобы конкурировать с Большуновым

Червоткин рассказал, чего ему не хватило в марафоне, чтобы конкурировать с Большуновым
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Лыжник Алексей Червоткин рассказал, чего ему не хватило в марафоне на 50 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке, чтобы догнать лидера — трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Червоткин завоевал серебро, уступив победителю 4,3 секунды. Тройку лучших замкнул Сергей Устюгов (+21,0).

«Чего не хватило на последних ста метрах? Не знаю, сил и выносливости не хватило всё-таки. Наверное, слабоват ещё. Нужно потренироваться. Но уже рад, что проигрыши не такие большие, не гигантские. В принципе, сегодня первая тройка заехала плотно. Скольжение и трасса подготовлены хорошо, инвентарь тоже работал супер, великолепно.

Эмоции от того, что большую часть второй половины гонки был всего в секунде от Большунова? Это спорт. Бывает, проигрывают 0,1 секунды и четвёртыми становятся, как мы это уже видели здесь. Тут победителей не судят — сколько он выиграл и как он выиграл. Понятно, что он должен выигрывать честно, а с каким преимуществом — уже без разницы», — приводит слова Червоткина «Матч ТВ».

Как жалко, что российских лыжников нет на чемпионате мира. Шикарного зрелища лишились все! Как жалко, что российских лыжников нет на чемпионате мира. Шикарного зрелища лишились все!
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