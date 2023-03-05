В Швеции прямо во время гонки на трассу выбежали активисты

На соревнованиях Vasaloppet-2023 в Швеции активисты выбежали на трассу во время гонки. Как сообщает Expressen, они появились на трассе, после чего организаторы среагировали на инцидент и увели их с арены. У одного из активистов был плакат «Восстановите водные условия». Отмечается, что через несколько секунд в этом же месте пробежали спортсмены.

«Информация, которая у нас есть прямо сейчас, состоит в том, что, когда развязка гонки была близка, три активиста выбежали прямо на трассу. Конечно, это было не слишком драматично, но, поскольку гонка продолжалась, нам пришлось вмешаться», — приводит слова генерального директора организации Йохана Эрикссона Expressen.

Протест активистов был связан с заявлениями организаторов Vasaloppet-2023, которые ранее заключили сотрудничество с нефтяной компанией и сообщили, что готовы к климатическим изменениям в городе.