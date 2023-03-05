«Вот так погонялись». Большунов показал россыпь медалей с «Чемпионских высот»
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опубликовал новый пост в социальных сетях. Лыжник показал медали, которые ему удалось завоевать на «Чемпионских высотах», завершившихся в Малиновке (Архангельская область).
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА
«Вот так погонялись на «Чемпионских высотах» в Малиновке», — написал Большунов в социальных сетях.
На соревнованиях в Малиновке Александр Большунов взял четыре золота (марафон, гонка свободным стилем, командный спринт с Александром Терентьевым, скиатлон). Также российский спортсмен завоевал бронзовую награду в спринте, уступив Сергею Устюгову и Александру Терентьеву.
Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований решением FIS из-за ситуации на Украине.
Комментарии
- 5 марта 2023
-
21:00
-
20:31
-
19:05
-
18:35
-
17:38
-
17:27
-
17:20
-
17:12
-
17:12
-
17:02
-
17:01
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
15:46
-
15:37
-
14:50
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:07
-
11:47
-
11:32
-
11:18
-
10:56
-
09:00
-
08:00
-
06:18
-
00:58
-
00:43
Партнерский контент