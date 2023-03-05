«Вот так погонялись». Большунов показал россыпь медалей с «Чемпионских высот»

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов опубликовал новый пост в социальных сетях. Лыжник показал медали, которые ему удалось завоевать на «Чемпионских высотах», завершившихся в Малиновке (Архангельская область).

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА БОЛЬШУНОВА

«Вот так погонялись на «Чемпионских высотах» в Малиновке», — написал Большунов в социальных сетях.

На соревнованиях в Малиновке Александр Большунов взял четыре золота (марафон, гонка свободным стилем, командный спринт с Александром Терентьевым, скиатлон). Также российский спортсмен завоевал бронзовую награду в спринте, уступив Сергею Устюгову и Александру Терентьеву.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований решением FIS из-за ситуации на Украине.