Червоткин: если придётся вновь выступать под нейтральным флагом — да, я буду выступать

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о возможном выступлении россиян под нейтральным флагом на международных соревнованиях.

«Нейтральный флаг? Насколько я понимаю, выбора у нас нет. Век спортсмена недолог, особенно в нашем виде спорта. Если вновь придётся выступать под нейтральным флагом – да, я буду выступать. Как делал это в Пхёнчхане, Оберстдорфе, Пекине.

Я предполагаю, что наше поколение начало выступать под нейтральным флагом, мы и закончим выступать под нейтральным флагом, когда уже спортивными пенсионерами будем», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».