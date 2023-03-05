«Большунов сейчас недосягаем». Олимпийский чемпион — о конкуренции в российских лыжах

Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин поделился мыслями о доминировании трёхкратного чемпиона ОИ Александра Большунова в российских лыжных гонках.
«Стал ты вторым или третьим – всё равно проиграл. Разве только в виде утешительного бонуса можно рассматривать эти места и медали, внимание СМИ. Победитель только один. И у нас он сейчас недосягаем, особенно в дистанционных гонках. Даже в худшие для себя дни Александр Большунов пусть крупицы, но выигрывает у всех остальных. Может быть, на опыте, а может быть, он мотивирован так, что где-то внутри себя находит резервы и побеждает.
Вроде бы на интервальных тренировках мы рядом, но затем резерв скоростной работы заканчивается. Когда идёт монотонная силовая работа, вроде бы тоже рядом, но когда идёт запредельная работа… Может быть, в этом дело. В плане восстановления не должно быть большой разницы. Если бы я точно знал, в чём проблема, то пытался бы её решить. Но разрыв просто гигантский», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 5 марта 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:00
-
20:31
-
19:05
-
18:35
-
17:38
-
17:27
-
17:20
-
17:12
-
17:12
-
17:02
-
17:01
-
16:54
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:03
-
15:46
-
15:37
-
14:50
-
12:38
-
12:26
-
12:23
-
12:07
-
11:47
-
11:32
-
11:18
-
10:56
-
09:00
-
08:00
-
06:18