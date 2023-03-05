«Большунов сейчас недосягаем». Олимпийский чемпион — о конкуренции в российских лыжах

Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин поделился мыслями о доминировании трёхкратного чемпиона ОИ Александра Большунова в российских лыжных гонках.

«Стал ты вторым или третьим – всё равно проиграл. Разве только в виде утешительного бонуса можно рассматривать эти места и медали, внимание СМИ. Победитель только один. И у нас он сейчас недосягаем, особенно в дистанционных гонках. Даже в худшие для себя дни Александр Большунов пусть крупицы, но выигрывает у всех остальных. Может быть, на опыте, а может быть, он мотивирован так, что где-то внутри себя находит резервы и побеждает.

Вроде бы на интервальных тренировках мы рядом, но затем резерв скоростной работы заканчивается. Когда идёт монотонная силовая работа, вроде бы тоже рядом, но когда идёт запредельная работа… Может быть, в этом дело. В плане восстановления не должно быть большой разницы. Если бы я точно знал, в чём проблема, то пытался бы её решить. Но разрыв просто гигантский», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».