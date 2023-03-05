Червоткин: Латыпов мог бы претендовать на топ-6 на чемпионате России по лыжным гонкам

Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин предположил, как бы выступили российские биатлонисты на национальном первенстве по лыжным гонкам.

«Мне интересно выступать со всеми, но ещё интереснее побеждать. Приедут биатлонисты на чемпионат России по лыжам – хорошо, пусть выступают, если хотят. Вот если бы приехал Эдик Латыпов в хороших кондициях, тогда я бы сказал, что он будет претендовать на топ-6 в гонке на 15 км.

Даниил Серохвостов тоже может хорошо пробежать, а вот у Карима Халили есть проблемы с физической и функциональной подготовкой, это заметно», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».