Российский лыжник Червоткин: главное – чтобы мы смогли участвовать в Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион в эстафете Алексей Червоткин высказался об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

«Я последние годы все гонки заставляю себя бегать через силу. Даже в эстафете на ЧМ-2021 в Оберстдорфе сначала мне было легко, сил хоть отбавляй, но этого хватило только на полтора круга. А следующие полтора круга, даже если со стороны и не было заметно, мне было очень тяжело.

Но мыслей карьеру завершить точно не было. Даже после сезонов 2018/2019 и 2019/2020, когда у меня вообще не было результатов, я бегал почти все гонки в России. В самые тяжёлые моменты мелькали мысли о чём-то подобном, но именно что мелькали. Никогда я не хотел прекратить работу и послать всё к чёрту. Возможно, такое случится, когда я не смогу показывать результаты. Но тут нужно почувствовать, хочешь ли ты и дальше бегать, когда в гонках тебя будут обгонять почти все, или уйти и уступить место молодым. Пока я могу бороться и боеспособен – я буду бегать. После завершения Игр в Пекине я настроился как минимум на ближайший олимпийский цикл. Да, сейчас сложный момент, мы бегаем только в России. Но это не будет вечно продолжаться. Главное, чтобы это всё побыстрее разрешилось, и мы смогли участвовать в Олимпиаде-2026», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте в ближайшее время на «Чемпионате».