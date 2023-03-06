«Не получилось насладиться триумфом». Лыжник Червоткин — о победе на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Алексей Червоткин высказался о победе в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
«С точки зрения спортивного результата те Игры стали для нас лучшими в новейшей истории. Но как вспоминаешь, как каждый день сдавал ПЦР-тесты… Это как в лотерею играешь – повезёт или нет. Ваню Якимушкина из-за ложноположительного теста три дня не выпускали никуда.
И всё-таки, несмотря на победу в эстафете, я не испытал те эмоции, которые хотел бы испытать. Мы красиво выиграли, было круто, но чего-то всё равно не хватало. Я и сам не могу понять, чего именно. Мне кажется, не было момента, когда бы ты остался наедине с собой и смог всё осознать. После победы нас просто разрывали на части, и всем нужно было уделить внимание. Как-то не получилось полностью насладиться этим триумфом. А такие, и даже более острые эмоции хочется испытать ещё. И это одна из причин, по которой я решил отработать минимум один олимпийский цикл. Ведь когда стоишь на верхней ступени пьедестала, сложно уйти», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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