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Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, почему его называют Гангстером

Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, почему его называют Гангстером
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Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, как у него появилось прозвище Гангстер.

«Всё началось с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти в январе 2021 года. Тогда был инцидент на финише между Александром Большуновым и финном Йони Мяки, в результате которого нашу команду дисквалифицировали. Не совсем удачный у Сани манёвр получился, у него сорвало крепление с лыжи, когда он поворачивал после того, как пересёк финишную черту. Большунов врезался в Мяки, и к Сане сразу пошли другие финские лыжники. Конечно, и мы в стороне не остались. Подставили другу плечо, да и как можно было иначе?

После Лахти мы поехали на этап Кубка мира в Фалун, и там Маркус Крамер начал называть меня Гангстером. При каждой встрече он именно так меня и называл. Оттуда и пошло. Мне, честно говоря, всё равно. Главное показывать результат на лыжне, а уж как тебя зовут, не так важно», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте на «Чемпионате»:

«Мы же никого из финнов не ударили». Интервью с российским лыжником по прозвищу Гангстер «Мы же никого из финнов не ударили». Интервью с российским лыжником по прозвищу Гангстер
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