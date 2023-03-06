Российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, почему его называют Гангстером

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, как у него появилось прозвище Гангстер.
«Всё началось с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти в январе 2021 года. Тогда был инцидент на финише между Александром Большуновым и финном Йони Мяки, в результате которого нашу команду дисквалифицировали. Не совсем удачный у Сани манёвр получился, у него сорвало крепление с лыжи, когда он поворачивал после того, как пересёк финишную черту. Большунов врезался в Мяки, и к Сане сразу пошли другие финские лыжники. Конечно, и мы в стороне не остались. Подставили другу плечо, да и как можно было иначе?
После Лахти мы поехали на этап Кубка мира в Фалун, и там Маркус Крамер начал называть меня Гангстером. При каждой встрече он именно так меня и называл. Оттуда и пошло. Мне, честно говоря, всё равно. Главное показывать результат на лыжне, а уж как тебя зовут, не так важно», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте на «Чемпионате»:
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