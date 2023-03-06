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«Одну мишень закрыл — праздник!» Лыжник Червоткин рассказал, как пробовал себя в биатлоне

«Одну мишень закрыл — праздник!» Лыжник Червоткин рассказал, как пробовал себя в биатлоне
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Олимпийский чемпион в эстафете, российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, как пробовал свои силы в биатлоне.

«Я пробовал себя в биатлоне на сборе в Сочи. Максим Цветков давал нам пострелять. В состоянии покоя. Я левша, а винтовка была настроена под правшу. Ильназа Мухамедзянова на том сборе не было, кажется, вот его винтовка мне бы подошла. Но одну мишень из положения стоя мне закрыть удалось. Эмоции потрясающие испытал! Мишень закрылась – внутри праздник какой-то, адреналин! Но переходить я никуда не собираюсь», — сказал Червоткин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

В заключительном мужском марафоне на 50 км на соревнованиях «Чемпионские высоты» Червоткин завоевал серебро, уступив победителю Александру Большунову 4,3 секунды. Тройку лучших замкнул Сергей Устюгов (+21,0).

Полное интервью с Алексеем Червоткиным читайте на «Чемпионате»:

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