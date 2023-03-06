Кершоу: наверное, Клебо немного поплачет после ЧМ. Но следующий будет в его родном городе

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в Планице, отметив, что пятикратному олимпийскому чемпиону до сих пор не удалось выиграть золотые медали в дистанционных гонках на крупных турнирах.

«Клебо покидает чемпионат мира с тремя золотыми медалями, двумя серебряными, а также одним четвёртым местом. Интересно, что Голберг на чемпионате мира пропустил гонку на 15 км свободным стилем, хотя выиграл последнюю подобную дисциплину перед Планицей. Правда, там было 10 км. Может, это определило исход борьбы в марафоне?

Клебо участвовал во всех гонках, постоянно выходил на церемонию награждения. Все у него спрашивали, когда он выиграет первое золото в дистанционной гонке. Голберг совершил поступок мудреца. Он подумал: «Да, я выиграл последнюю перед чемпионатом мира разделку коньком, но наступлю себе на горло и сэкономлю силы». В итоге план Голберга сработал, а Клебо будет обдумывать, правильно ли было участвовать в гонке на 15 км коньком, которая однозначно является для него самой неудобной.

Если не считать дисквалификацию двумя годами ранее, у Клебо до Планицы не было ни одной победы в дистанционных гонках на чемпионатах мира, даже серебра не было. Здесь у него два серебра – в скиатлоне и марафоне, помимо трёх золотых медалей в других дисциплинах. Это абсолютно феноменальный результат. Если вы думаете, что он будет плакать после чемпионата мира… Ну, наверное, будет немного. Но следующий чемпионат мира пройдёт в Тронхейме, где он вырос. Болельщики уже бронируют билеты», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.

В Планице (Словения) Клебо выиграл личный спринт в классическом стиле и командный спринт в свободном стиле, стал четвёртым в гонке с раздельным стартом в свободном стиле и вторым в скиатлоне. Вчера, 5 марта, Йоханнес завоевал серебро в заключительном мужском марафоне в классическом стиле.