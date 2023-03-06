«Матч ТВ» не будет транслировать этап Кубка мира в Осло

«Матч ТВ» не будет транслировать этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023, который пройдёт 11 и 12 марта в норвежском Осло. Ранее все старты показывал канал «Матч! Арена».

На этапе Кубка мира в Осло планируется провести два масс-старта свободным стилем на 50 км. Мужчины побегут 11 марта, а на следующий день на старт выйдут женщины.

На прошедшем чемпионате мира по лыжным видам спорта уверенную победу в медальном зачёте одержала сборная Норвегии, выигравшая 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых). Второе место заняла команда Швеции. Третьей в общем зачёте финишировала Германия.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований решением FIS из-за ситуации на Украине.