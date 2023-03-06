Фрида Карлссон и Вильям Порома расстались

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» шведка — 2023 Фрида Карлсон и её 22-летний соотечественник Вильям Порома прекратили отношения. Об этом сообщила сама Карлссон.

«Наши отношения закончились, но мы остаёмся хорошими друзьями», — цитирует шведскую лыжницу Expressen.

Ранее Вильям Порома завоевал первую в карьере личную медаль на крупном турнире (чемпионаты мира и Олимпийские игры). Швед стал третьим в марафоне в классическом стиле на чемпионате мира – 2023, который проходил в Планице (Словения).

Фрида Карлссон на мировом первенстве текущего года получила серебро в скиатлоне и гонке свободным стилем на 10 км, взяла бронзу в гонке на 30 км классическим стилем и женской эстафете.