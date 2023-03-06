Калле Хальфварссон высказался против возвращения российских лыжников

Трёхкратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, шведский лыжник Калле Хальфварссон высказался против возможного возвращения российских спортсменов на международные турниры.
«Если они не тестировались на допинг целый год, я считаю, что их категорически нельзя допускать к участию в соревнованиях. Это совершенно неправильно. К тому же я вовсе не думаю, что им следует позволить вернуться до окончания военных событий, и думаю, что после этого тоже должно пройти какое-то время. Но если их сейчас не тестируют на допинг, то это просто хреново, если им снова разрешат присоединиться», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
В марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/2023.
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