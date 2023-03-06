Порома — о российских лыжниках: надеюсь, что ВАДА не позволит им вернуться без проверки

22-летний шведский лыжник Вильям Порома высказался о возможном возвращении российских лыжников на международные старты, выразив надежду на то, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не допустит их без проверки.

«Ситуация с проверкой российских спортсменов? Это немного тревожно. Я очень надеюсь, что, в конце концов, ВАДА не позволит им вернуться и соревноваться без проверки», — приводит слова Порома Expressen.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Прошедщий в Планице чемпионат мира проходил без представителей России. Порома на этом турнире завоевал бронзу в марафоне на 50 км. Эта медаль стала для него первой на крупных турнирах.