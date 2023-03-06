Клебо ответил, извлёк ли он какой-то урок из скандального инцидента с Большуновым

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, извлёк ли он какой-то урок из скандального инцидента с Александром Большуновым, который произошёл на чемпионате мира 2021 года. В той гонке Клебо пришёл к финишу первым, но был дисквалифицирован.
«Наверное, никогда не смогу отпустить этот эпизод полностью. Извлёк ли я какой-то урок? Да, то, что трудно сменить лыжню на внешнем радиусе, поэтому я не буду этого делать. Вместо этого нужно просто стараться держаться до финиша», — приводит слова Клебо Dagens Nyheter.
Напомним, в той гонке Большунов первым выходил на финишную прямую, но Клебо подрезал его и в борьбе сломал россиянину палку. В результате Йоханнес первым пересёк финишную черту, вторым гонку завершил норвежец Эмиль Иверсен, третьим – Большунов.
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