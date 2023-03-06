Финская лыжница Криста Пярмякоски заразилась коронавирусом
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Неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира финская лыжница Криста Пярмякоски на своей странице в социальной сети сообщила, что заразилась коронавирусом.
«Это было не то, на что я надеялась, когда приехала домой. Мне удавалось избегать этой болезни в течение трёх лет. По крайней мере, этап в Хольменколлене будет пропущен, и я вернусь к стартам только тогда, когда почувствую себя полностью здоровой», — написала Пярмякоски.
Криста Пярмякоски выступала на чемпионате мира в Планице (Словения), на котором не смогла завоевать медали. Следующий этап Кубка мира пройдёт в Осло (Норвегия) с 11 по 12 марта. 14 марта турнир продлится в норвежском городе Драммене. Пярмякоски занимает девятое место в общем зачёте.
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