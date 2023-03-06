«Дополнительная мотивация». Большунов — о поддержке жены и дочери на «Чемпионских высотах»

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как часто во время соревнований «Чемпионские высоты» виделся с женой и полугодовалой дочерью Евой.

В Малиновке Большунов вместе с семьёй жил в отдельном доме.

«Да, это дополнительная мотивация была. Мы немного отдельно живём и так же питаемся. В принципе, это нормально, что рядом семья – она придаёт силы и настроения. И вообще как-то попроще, когда приходишь с тренировок, соревнований, а там маленький ребёнок, который тебя ждёт и улыбается тебе в любой момент, и ты его на руки поднимаешь и проводишь время.

В последнее дни много времени с Евой провожу. Вчера даже на первую тренировку не ходил, а с Евой был, да и потом с тренировки вернулся – и снова с Евой. И сейчас после марафона снова к ней. Как без неё? (Улыбается)» — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».