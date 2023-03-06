«Жестокий провал для организаторов». Шведский комментатор — о посещаемости ЧМ-2023

Шведский комментатор Томас Петтерссон высказался о невероятно низкой посещаемости чемпионата мира по лыжным видам спорта, который проходил в Планице (Словения).

На общих планах фото и трансляций видны полупустые трибуны и редкие зрители вдоль трассы.

«Жёстокий провал для организаторов и отчасти для FIS. Не за такие картинки Планица была награждена чемпионатом мира. Такое ощущение, что ты на Кубке Скандинавии в Рованиеми, когда видишь, сколько здесь болельщиков. Это чертовски грустно. Ни дня не было похоже на чемпионат мира.

Причины? Просто посмотрите на счета за электричество в домах. Сейчас такое время, что люди не могут позволить себе путешествовать. Ещё проблема, если взглянуть на результаты. Почему кто-то из других стран, кроме Норвегии, Швеции и, возможно, Финляндии, должен ехать сюда? Радоваться особо нечему», — приводит слова Петтерссона Nettavisen.