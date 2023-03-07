Бородавко назвал допингерами норвежских лыжников-астматиков

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что все норвежские лыжники, включая астматиков, которые пользуются терапевтическим исключением, являются допингистами.

Ранее врач сборной Норвегии Уве Феранген заявил, что у 50-70 процентов спортсменов команды, участвующих в чемпионате мира по лыжным видам спорта в словенской Планице, диагностирована астма и они принимают лекарства от этого заболевания.

«Я считаю так: все те спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, — это допингеры, включая астматиков. Они все сидят на допинговых препаратах, они подстраховались разрешением своих антидопинговых лабораторий для получения возможности применять допинговые препараты. За этими препаратами, которые кажутся безобидными, кроются серьёзные вещи.

Они об этом объявили, потому что флажок упал и они считают, что им всё можно, что они прикрыты по юридической стороне. Именно поэтому они так свободно себя чувствуют. Как только уберут терапевтические разрешения, мы увидим совершенно другую картину, даже в норвежской команде», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».