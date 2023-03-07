Елена Вяльбе положительно оценила уровень конкуренции на «Чемпионских высотах»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от выступления российских лыжников на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область).

«Вы знаете, такая борьба была у ребят, у девчонок. Даже больше, чем я ожидала. Думали, вот есть два лидера и остальные. Но всё происходило далеко не совсем так. Лежать на диване, а потом выходить и всё выигрывать не давали никому. Командный спринт был интересный. У девушек совершенно сумасшедшая эстафета. Абсолютно неожиданный результат. Я думала, что Тюмень выиграет. У них самая ровная команда, в составе в основном сборницы. Но эстафета и есть самый непредсказуемый вид программы.

Наталье Непряевой в сборной Архангельской области не хватает не то что ещё трёх хороших спортсменок, но даже одной спринтерши. Зато есть борьба. Это интересно. И им самим интересно. Поверьте, если ты выходишь, побеждаешь без борьбы, то постепенно теряешь интерес. А тут: в мужской разделке Большунов всего шесть секунд выигрывает у второго места. Разрыв между третьим и четвёртым местами всего десятая секунды. Думаю, многие завидуют нам. Потому что это очень интересно», — приводит слова Вяльбе «Российская газета».