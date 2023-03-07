Анастасия Фалеева: норвежцам на чемпионате мира скучно, они тоже хотят конкуренции

Российская лыжница Анастасия Фалеева сравнила соревнования «Чемпионские высоты» с участием лучших спортсменов России с чемпионатом мира, который проходил в те же сроки в Планице (Словения) и завершился победой сборной Норвегии.
«Так у них тоже там чемпионат Норвегии! Особенно у мужчин. Им тоже скучно, и они тоже хотят конкуренции. Так что они не в лучшем положении… Но мы тут сами бегаем! У нас всё хорошо.
Мы были бы рады и норвежцев тут видеть! Пусть приезжают, мы гостеприимные. Мы стараемся обеспечить такой же уровень соревнований. У нас и программа такая же. Я не чувствую себя какой-то ущемлённой.
Здесь великолепная атмосфера, отличная организация, подготовка трасс, приехало телевидение, очень красивая картинка. Её показывают, люди смотрят, и мы повышаем популяризацию лыжного спорта именно в России. Я уверена, что даже чемпионат мира смотрят меньше, чем «Чемпионские высоты». Это же для нас плюс — и для молодёжного спорта, для ребят, которые будут приходить в лыжный спорт. Это важно», — приводит слова Фалеевой «Спорт-экспресс».
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