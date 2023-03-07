Елена Вяльбе ответила, приходили ли заявления от лыжников отпустить в другую страну

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о возможной смене российскими лыжниками спортивного гражданства.

«На данный момент никто не обращался с такими заявлениями ни в федерацию, ни в ассоциацию. Я не понимаю, что такое вообще «смена спортивного гражданства». Просто смена гражданства. Не надо сюда приписывать что-то «спортивное» или ещё какое-то.

Если сейчас один из членов сборной команды самостоятельно решит, что он хочет уехать, то я не смогу подписать ему такую бумагу, потому что без нас он там просто не сможет тренироваться. Но я говорю именно о лыжниках нашей сборной. Эта процедура давно известна. Сначала две страны должны договориться между собой, потом пишут бумагу в FIS, и там тоже должны это принять», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».