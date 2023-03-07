Вяльбе рассказала о смене белорусской лыжницей спортивного гражданства на российское

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о смене спортивного гражданства на российское белорусской лыжницей Анастасией Кирилловой.

«Сейчас есть одно единственное заявление от белорусской спортсменки, которая решила сменить гражданство на российское. Ну, безусловно, к весне мы соответствующее соглашение между двумя нашими странами подпишем и отправим в FIS, а там уже они будут решать.

Это Анастасия Кириллова. Никаких секретов нет. Она даже в своё время ещё уезжала туда из России, теперь решила вернуться», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам в Планице (Словения) также проходил без представителей России и Беларуси.