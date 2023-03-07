Вяльбе: я давно говорю, что терапевтические исключения — это легализованный допинг

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о терапевтических исключениях норвежских спортсменов, у которых диагностирована астма.
«Господи, слава богу, у меня все спортсмены здоровы Я неоднократно это повторяла, повторяю и буду повторять. Я очень рада, что все российские лыжники здоровы и нам не приходится брать терапевтические исключения.
И наша система здравоохранения такова. Я думаю ни для кого это не секрет, особенно для тех, у кого есть дети, что если ребёнок болен — его первым делом отстранят от физической культуры. Поэтому точно также, когда у нас спортсмен проходит медицинское обследование, ему могут дать недопуск, если у него есть какие-то проблемы со здоровьем. И пока не вылечился, он не имеет права соревноваться или даже посещать тренировки. Есть разные виды допуска: до соревнований и до тренировочного процесса. Для меня наша система самая лучшая. Потому что все таки здоровье любого человека важнее. У нас нет терапевтических исключений. У нас никто не болен астмой. И я этому рада.
Многие лыжники пользуются терапевтическими исключениями? Это же ясно всем. Я давно говорю, что это легализованный допинг, ничего другого. Просто люди ищут возможность, каким образом себе помочь для завоевания тех или иных спортивных результатов. Ничего другого еще никто не сказал», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».
Ранее врач сборной Норвегии Уве Феранген заявил, что у 50-70 процентов спортсменов команды, участвующих в чемпионате мира по лыжным видам спорта в словенской Планице, диагностирована астма и они принимают лекарства от этого заболевания.
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