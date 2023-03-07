Вяльбе оценила работу РУСАДА по тестированию российских лыжников на допинг

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о тестировании российских лыжников на допинг.

«Всё, что необходимо делать РУСАДА, оно всё делает. У нас огромное количество людей, которые проходят в течение всего сезона тесты на допинг. И совсем не обязательно, что это всегда топовые спортсмены. У них тесты, конечно, тоже берутся. Но поскольку почти все наши топовые спортсмены находятся в международном пуле, то уже РУСАДА не тестирует их так часто. У нас нет с этим проблем, к счастью», — сказала Вяльбе в интервью проекту «На лыжи».

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам в Планице (Словения) также проходил без представителей России.