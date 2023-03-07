Снявшаяся с ЧМ-2023 Хейди Венг попала в заявку Норвегии на марафон в Хольменколлене

Руководство женской сборной Норвегии по лыжным гонкам определилось с составом на 50-километровый марафон в свободном стиле, который 12-го марта пройдёт в Хольменколлене (Норвегия) в рамках 11-го этапа Кубка мира-2022/2023.

Маргрете Бергане

Кристин Эустгулен Фоснес

Рагниль Хага

Анне Кьерсти Кальво

Нора Саннес

Марте Сканес

Астрид Эйре Слинн

Силье Теодорсен

Марен Вангенстин

Хейди Венг

Тириль Уднес Венг

Ингвильд Флугстад Эстберг.

Примечательно, что на данный марафон заявлена пятикратная чемпионка мира Хейди Венг, неожиданно снявшаяся с прошедшего чемпионата мира – 2023 в Планице (Словения). Сообщалось, что 31-летняя лыжница приняла это решение после консультации с тренерским и медицинским штабами.