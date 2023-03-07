«Они у меня и так не злые». Вяльбе — о том, смягчило ли Большунова и Якимушкина отцовство

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила, смягчило ли рождение детей характеры Александра Большунова и Ивана Якимушкина.
«Вы знаете, они у меня и в жизни никакие не злые. Очень добрые и внимательные абсолютно ребята. Я очень рада, что они успевают становиться отцами. На самом деле, это всё не так просто. Они оба были на родах, более того – сейчас находят время наслаждаться взрослением своего ребёнка.
Не могу сказать, что в их характерах что-то изменилось. Наверное, это только дома родные и близкие могут заметить. Всё-таки я с ними больше на сборах. Но Сашу с Евой дома я видела, конечно, он будет и уже есть суперпапой. Хотя будет и строгим папой. Я уже это тоже заметила.
На самом деле, хочу сказать, что мне очень приятно, что у нас сейчас создаётся так много лыжных, спортивных семей. Они понимают друг друга, помогают. Вот буквально год-два пройдёт, и мы увидим, как наши молодые папы и мамы будут уже этих детей на лыжи ставить. Классно, здорово!» — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
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