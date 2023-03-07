Вяльбе — о биатлонистах на ЧР по лыжам: мне будет обидно, если они поднимутся высоко

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы биатлонистов, которые примут участие в чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования пройдут с 18 по 26 марта в Тюмени.
«Ну не знаю. Наверное, где-нибудь в двадцатку, может быть, попадут. С другой стороны, мне будет обидно, если они очень высоко поднимутся. Как это они обыграют моих лыжников?
Но это хорошо – если ребята и девчонки будут выступать, это хорошо, пусть бегают. Надеюсь, они смогут получить всё необходимое. Чтобы участвовать у нас в чемпионате страны, нужно их федерациям в регионах потрудиться – не только оплатить взносы», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам в Планице (Словения) прошёл без представителей России.
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