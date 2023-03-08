Сергей Устюгов назвал награду, которую ценит больше олимпийской медали

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о награде, которую ценит больше олимпийской медали.

«Памятные награды? Победа в юниорском первенстве мира в Эстонии в 2011 году и лыжной многодневке «Тур де Ски» в сезоне-2016/2017. Тогда удалось опередить Глеба Ретивых, а до этого всё время проигрывал ему в спринте. А победа в «Тур де Ски», скажу честно, меня греет больше, чем олимпийская медаль. Столько эмоций от той победы у меня было!» — приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».

Напомним, ранее в Малиновке (Архангельская область) прошли «Чемпионские высоты». В заключительной гонке турнира, марафоне классическим стилем на 50 км, победу одержал Александр Большунов. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от Большунова на 4,3 секунды. Третьим стал Устюгов.