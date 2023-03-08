Глава Союза лыжного спорта Эстонии: мы на 100% поддерживаем отстранение России

Глава Союза лыжного спорта Эстонии Кристьян Колль высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Эстония граничит с Россией и была частью Советского Союза до 1991 года, поэтому с нашей стороны было естественным шагом попытаться помочь украинским спортсменам. Эстонская ассоциация всё ещё восстанавливается после допингового скандала и испытывает нехватку средств. Но нам удалось помочь нуждающимся украинцам найти недорогое жильё и тренировочные лагеря в Эстонии, а также помочь им получить визы.

Жители Эстонии, Литвы, Латвии и Польши осознают всю степень угрозы. То, что случилось с Украиной, точно так же может случиться и с нами. Мы на 100% поддерживаем отстранение российских спортсменов», — приводит слова Колля fasterskier.com.

Напомним, в марте 2022 года на фоне событий на Украине Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/2023.