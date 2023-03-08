Глава Союза лыжного спорта Эстонии: мы на 100% поддерживаем отстранение России

Глава Союза лыжного спорта Эстонии Кристьян Колль высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Эстония граничит с Россией и была частью Советского Союза до 1991 года, поэтому с нашей стороны было естественным шагом попытаться помочь украинским спортсменам. Эстонская ассоциация всё ещё восстанавливается после допингового скандала и испытывает нехватку средств. Но нам удалось помочь нуждающимся украинцам найти недорогое жильё и тренировочные лагеря в Эстонии, а также помочь им получить визы.
Жители Эстонии, Литвы, Латвии и Польши осознают всю степень угрозы. То, что случилось с Украиной, точно так же может случиться и с нами. Мы на 100% поддерживаем отстранение российских спортсменов», — приводит слова Колля fasterskier.com.
Напомним, в марте 2022 года на фоне событий на Украине Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В октябре организация продлила отстранение на сезон-2022/2023.
- 8 марта 2023
-
12:04
-
11:52
-
11:47
-
11:35
-
10:54
-
10:27
-
10:07
-
09:39
-
09:28
- 7 марта 2023
-
20:55
-
20:43
-
20:26
-
20:07
-
19:54
-
19:42
-
19:11
-
18:58
-
16:13
-
15:59
-
15:06
-
14:26
-
13:51
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:18
-
12:03
-
11:50
-
11:17
-
11:03
-
09:50
-
00:26
- 6 марта 2023
-
23:42
-
23:13
-
23:07