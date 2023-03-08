«Завтрак от любимой». Большуновы показали, как проводят 8 Марта

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал новый пост в социальных сетях. На своей странице в социальных сетях спортсмен выложил фотографию тарелки сырников, сфотографированной на фоне белого букета тюльпанов.
«Завтрак от любимой», — подписал фотографию Большунов.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Анна Большунова (Жеребятьева) также не осталась в стороне и выложила видео с букетом на своей странице в социальных сетях, отметив аккаунт Александра.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).
Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
- 8 марта 2023
-
14:34
-
14:06
-
12:04
-
11:52
-
11:47
-
11:35
-
10:54
-
10:27
-
10:07
-
09:39
-
09:28
- 7 марта 2023
-
20:55
-
20:43
-
20:26
-
20:07
-
19:54
-
19:42
-
19:11
-
18:58
-
16:13
-
15:59
-
15:06
-
14:26
-
13:51
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:18
-
12:03
-
11:50
-
11:17
-
11:03
-
09:50
-
00:26
- 6 марта 2023
-
23:42