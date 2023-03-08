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«Завтрак от любимой». Большуновы показали, как проводят 8 Марта

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал новый пост в социальных сетях. На своей странице в социальных сетях спортсмен выложил фотографию тарелки сырников, сфотографированной на фоне белого букета тюльпанов.

«Завтрак от любимой», — подписал фотографию Большунов.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Супруга трёхкратного олимпийского чемпиона Анна Большунова (Жеребятьева) также не осталась в стороне и выложила видео с букетом на своей странице в социальных сетях, отметив аккаунт Александра.

Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

Александр, как и все остальные российские лыжники, полностью пропускает текущий международный сезон из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).