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Александр Большунов: чтобы появился новый Большунов, ему ещё нужно многое пройти и сделать

Александр Большунов: чтобы появился новый Большунов, ему ещё нужно многое пройти и сделать
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Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов высказался о сравнении новых звёзд с ним.

«Как отношусь к тому, что новых звёзд сравнивают со мной, мол, вот, появился новый Большунов? А где появляется новый Большунов? Чтобы появился новый Большунов, ему ещё нужно многое пройти, многое сделать. Я бы не делал таких громких заявлений, кто бы там ни появлялся. Каждый спортсмен индивидуален и по-своему уникален. Повторюсь, я бы не делал таких громких заявлений. Тем более я громкие заявления не люблю», — приводит слова Большунова «Российская газета».

Александр Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021).

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