Анне Кьерсти Кальво не выступит в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Осло

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво сообщила, что не планирует участвовать в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Осло (Норвегия).

«Нет, я не буду участвовать. Я приняла это решение только сейчас. В данный момент я не в самой лучшей форме, а в таком состоянии лучше не замахиваться на 50 км», — приводит слова Кальво NRK.

Напомним, женская гонка с общего старта на 50 км на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоится 12 марта в Осло. Начало соревнования — в 12:15 мск.

Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 у женщин является норвежская лыжница Тириль Уднес Венг. Турнирную таблицу у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.