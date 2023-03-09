Анне Кьерсти Кальво не выступит в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Осло
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Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво сообщила, что не планирует участвовать в гонке на 50 км свободным стилем на этапе Кубка мира сезона-2022/2023 в Осло (Норвегия).
«Нет, я не буду участвовать. Я приняла это решение только сейчас. В данный момент я не в самой лучшей форме, а в таком состоянии лучше не замахиваться на 50 км», — приводит слова Кальво NRK.
Напомним, женская гонка с общего старта на 50 км на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 состоится 12 марта в Осло. Начало соревнования — в 12:15 мск.
Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 у женщин является норвежская лыжница Тириль Уднес Венг. Турнирную таблицу у мужчин возглавляет норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.
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