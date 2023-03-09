Вильям Порома и Эмма Рибом не выступят на этапах Кубка мира в Норвегии из-за болезни

Шведские лыжники Вильям Порома и Эмма Рибом пропустят этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Осло и Драммене (Норвегия). Спортсмены простудились после чемпионата мира — 2023 в Планице (Словения).

«Простуда не очень серьёзная. Надеюсь, смогу скоро вернуться», — приводит слова Порома SVT.

Вместо заболевших спортсменов на Кубке мира выступят Симон Андерссон и Ингрид Хальквист. Напомним, этапы Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Осло и Драммене пройдут с 11 по 14 марта. В Осло мужчины и женщины пробегут гонки с общего старта на 50 км свободным стилем.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).