Вильям Порома и Эмма Рибом не выступят на этапах Кубка мира в Норвегии из-за болезни
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Шведские лыжники Вильям Порома и Эмма Рибом пропустят этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Осло и Драммене (Норвегия). Спортсмены простудились после чемпионата мира — 2023 в Планице (Словения).
«Простуда не очень серьёзная. Надеюсь, смогу скоро вернуться», — приводит слова Порома SVT.
Вместо заболевших спортсменов на Кубке мира выступят Симон Андерссон и Ингрид Хальквист. Напомним, этапы Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023 в Осло и Драммене пройдут с 11 по 14 марта. В Осло мужчины и женщины пробегут гонки с общего старта на 50 км свободным стилем.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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