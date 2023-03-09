Ийво Нисканен пропустит этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен не примет участия в гонках на этапах Кубка мира сезона-2022/2023 в Осло и Драммене (Норвегия), сообщает Ilta-Sanomat.
Также в заявке сборной Финляндии на этапы Кубка мира в Норвегии отсутствует призёр Олимпийских игр Криста Пярмякоски, которая ранее заразилась коронавирусом.
Полностью состав финской сборной выглядит следующим образом:
Осло, 50 км
Мужчины: Юусо Тоссавайнен, Маркус Вуорела.
Женщины: Ребекка Иммонен, Эмми Лямся, Кертту Нисканен, Эвелийна Пийппо, Вилма Рюйтти.
Драммен, спринт
Мужчины: Олли Ахонен, Вилле Ахонен, Лаури Маннила, Нийло Мойланен, Йони Мяки, Лаури Вуоринен.
Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллонен, Ясмин Кяхяря, Катри Люлинперя, Кертту Нисканен, Ээви-Инкери Тоссавайнен.
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