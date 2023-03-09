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Ийво Нисканен пропустит этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион финский лыжник Ийво Нисканен не примет участия в гонках на этапах Кубка мира сезона-2022/2023 в Осло и Драммене (Норвегия), сообщает Ilta-Sanomat.

Также в заявке сборной Финляндии на этапы Кубка мира в Норвегии отсутствует призёр Олимпийских игр Криста Пярмякоски, которая ранее заразилась коронавирусом.

Полностью состав финской сборной выглядит следующим образом:

Осло, 50 км

Мужчины: Юусо Тоссавайнен, Маркус Вуорела.

Женщины: Ребекка Иммонен, Эмми Лямся, Кертту Нисканен, Эвелийна Пийппо, Вилма Рюйтти.

Драммен, спринт

Мужчины: Олли Ахонен, Вилле Ахонен, Лаури Маннила, Нийло Мойланен, Йони Мяки, Лаури Вуоринен.

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Кюллонен, Ясмин Кяхяря, Катри Люлинперя, Кертту Нисканен, Ээви-Инкери Тоссавайнен.