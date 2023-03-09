Варвара Зеленская: Шиффрин все свои рекорды заслужила трудом. Она настоящая легенда

Победительница четырёх этапов Кубка мира, российская горнолыжница Варвара Зеленская высказалась о феномене двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира, американки Микаэлы Шиффрин.
«Микаэла выступает во всех дисциплинах горных лыж и везде выигрывает. Благодаря своей технике она успешна и в слаломе, и в слаломе-гиганте, и в скоростном спуске. Она на шаг впереди и психологически готова ко всему. Я видела её подготовку к стартам, какая у неё концентрация. Все свои рекорды она заслужила трудом, поэтому скоро мы увидим и другие достижения. Она настоящая легенда, которая творит историю. Долгое время многие спортсмены детально разбирали, как она работает, и пошли по её стопам. Поэтому сейчас у неё уже больше конкурентов. Да, она побеждает, но не так легко, как раньше. Петра Вльгова из Словакии, итальянские горнолыжницы, канадки и швейцарки – это те, кто наступают на пятки. Тем интереснее будет смотреть за борьбой!» — приводит слова Зеленской телеграм-канал радио «Движение».
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