Варвара Зеленская: Шиффрин все свои рекорды заслужила трудом. Она настоящая легенда

Победительница четырёх этапов Кубка мира, российская горнолыжница Варвара Зеленская высказалась о феномене двукратной олимпийской чемпионки, семикратной чемпионки мира, американки Микаэлы Шиффрин.

«Микаэла выступает во всех дисциплинах горных лыж и везде выигрывает. Благодаря своей технике она успешна и в слаломе, и в слаломе-гиганте, и в скоростном спуске. Она на шаг впереди и психологически готова ко всему. Я видела её подготовку к стартам, какая у неё концентрация. Все свои рекорды она заслужила трудом, поэтому скоро мы увидим и другие достижения. Она настоящая легенда, которая творит историю. Долгое время многие спортсмены детально разбирали, как она работает, и пошли по её стопам. Поэтому сейчас у неё уже больше конкурентов. Да, она побеждает, но не так легко, как раньше. Петра Вльгова из Словакии, итальянские горнолыжницы, канадки и швейцарки – это те, кто наступают на пятки. Тем интереснее будет смотреть за борьбой!» — приводит слова Зеленской телеграм-канал радио «Движение».