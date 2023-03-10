VG: Йоханнес Клебо за сезон-2022/2023 заработает почти € 2 млн

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо в сезоне-2022/2023 заработает около € 1,95 млн, сообщает VG. Это на € 620 тыс. больше, чем в прошлом.
По информации издания, спонсорские деньги составляют большую часть доходов норвежского лыжника.
Всего за карьеру (с учётом вышеописанных доходов) 26-летний Клебо заработал не менее € 5,3 млн.
Примечательно, что главный старт сезона — чемпионат мира-2023 в Планице (Словения) принёс Клебо мизерный вклад в его общий бюджет — € 59,2 тыс. При этом в Планице Йоханнес:
Завоевал золото в личном спринте в классическом стиле;
Завоевал золото с Полом Голбергом в командном спринте в свободном стиле;
Завоевал серебро в скиатлоне;
Занял 4-е место в гонке с раздельным стартом на 15 км в свободном стиле;
Завоевал золото в эстафете;
Занял второе место в марафоне в классическом стиле.
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