«Это полное дерьмо». Пеллегрино раскритиковал расписание Кубка мира по лыжным гонкам
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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал расписание Кубка мира сезона-2022/2023.
«50 км в Осло через шесть дней после аналогичной гонки в Планице — это полное дерьмо. Это невозможно, просто невозможно. И начинать цикл в девять гонок за 16 дней с марафона — это тоже странно. Посмотрим, все ли спортсмены захотят принять участие в этой гонке. Если кто-то планирует бежать 50 км и на чемпионате мира, и в Осло, очень вероятно, что они пропустят смешанный командный спринт и смешанную эстафету. Так что с расписанием есть определённые проблемы.
Я бы хотел участвовать во всех гонках, потому что мне нравится соревноваться. И я тренируюсь, чтобы быть на высоте в каждой гонке, но не могу. Я не такой сильный», — приводит слова Пеллегрино NRK.
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