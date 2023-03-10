Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это полное дерьмо». Пеллегрино раскритиковал расписание Кубка мира по лыжным гонкам

«Это полное дерьмо». Пеллегрино раскритиковал расписание Кубка мира по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино раскритиковал расписание Кубка мира сезона-2022/2023.

«50 км в Осло через шесть дней после аналогичной гонки в Планице — это полное дерьмо. Это невозможно, просто невозможно. И начинать цикл в девять гонок за 16 дней с марафона — это тоже странно. Посмотрим, все ли спортсмены захотят принять участие в этой гонке. Если кто-то планирует бежать 50 км и на чемпионате мира, и в Осло, очень вероятно, что они пропустят смешанный командный спринт и смешанную эстафету. Так что с расписанием есть определённые проблемы.

Я бы хотел участвовать во всех гонках, потому что мне нравится соревноваться. И я тренируюсь, чтобы быть на высоте в каждой гонке, но не могу. Я не такой сильный», — приводит слова Пеллегрино NRK.

Новость по теме
Анне Кьерсти Кальво не выступит в гонке на 50 км на этапе Кубка мира в Осло
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023