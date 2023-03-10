Расписание 11-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Осло

С 11 по 12 марта в Осло (Норвегия) пройдёт 11-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
- 11 марта
12:30 — мужчины, 50 км, свободный стиль, масс-старт
- 12 марта
12:15 — женщины, 50 км, свободный стиль, масс-старт
Лидером общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам у мужчин является норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо. Таблицу у женщин возглавляет норвежка Тириль Уднес Венг. Ранее в Планице (Словения) прошёл чемпионат мира — 2023 по лыжным гонкам. Уверенную победу в медальном зачёте на ЧМ-2023 одержала сборная Норвегии, выигравшая 27 медалей (12 золотых — 10 серебряных — 5 бронзовых).
Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
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